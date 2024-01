Politie-onthaal in gemeentehuis langer open

Sinds 1 januari werken de politiezones van Aalter en Maldegem samen in één politiezone Aalter/Maldegem. “Omdat we het belangrijk vinden dat onze inwoners op een laagdrempelige manier bij de politie moeten blijven terechtkunnen, breiden we de openingsuren van het onthaalpunt in het gemeentehuis uit”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Zo kunnen bewoners sinds begin deze week niet enkel in de voormiddag, maar ook in de namiddag in het gemeentehuis een afspraak maken bij een wijkinspecteur. Dit kan van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur. Op donderdag is het onthaal open tot 18.30 uur. Een afspraak maken in het politiecommissariaat in de Industrielaan is niet meer mogelijk”, klinkt het. (MIWI/foto MIWI)