Politie onderzoekt verschillende diefstallen: pogingen inbraak in auto’s en flessentrekkerij in restaurant

De politie Westkust kreeg op een korte tijdspanne tussen donderdag en vrijdag verschillende meldingen van pogingen tot diefstal in auto’s, een winkeldiefstal en een geval van flessentrekkerij in een restaurant. Daar gingen vier Franstalige mannen tafelen zonder betalen.

Een eerste melding werd gemaakt donderdag uit de Guldenzandstraat in Oostduinkerke. Zowel in de nacht van maandag op dinsdag als van woensdag op donderdag probeerde een onbekende daar binnen te breken in een wagen. De eerste keer ging het om een auto die niet slotvast geparkeerd was, de tweede raakte de dief binnen in een afgesloten wagen. Telkens droop hij af zonder buit.

Tas ontvreemd uit winkel

Donderdagmiddag werd de politie dan opgeroepen voor een winkeldiefstal op de Zeedijk in De Panne. Een 63-jarige vrouw en 48-jarige man uit De Panne gingen om 16.45 uur de winkel binnen, keken rond, gingen naar buiten en dan weer naar binnen. Terwijl de vrouw een vraag stelde aan de uitbaatster ontvreemdde de man op discrete wijze een tas die aan een rek hing aan de uitgang. Beiden verlaten de zaak zonder te betalen. De man van de uitbaatster zag hun gedrag en merkte op dat de man buiten de zaak de tas rond zijn nek droeg. Hij ging tot bij hen, recupereerde de onbeschadigde tas en volgde de verdachten. Hij zag hen binnen gaan in een woning. De opgeroepen politie kon de verdachten onderscheppen waarop beide een onmiddellijke schikking kregen aangeboden.

Tafelen zonder betalen

Donderdagavond om 20.50 uur werd de politie dan weer opgeroepen voor een geval van flessentrekkerij in een restaurant in de Zeelaan in De Panne. Vier onbekende Franstalige mannen van rond de 25 jaar gingen eten en drinken in een restaurant. Op een bepaald momenten gingen ze allemaal naar buiten om een sigaret te roken. Daar zetten ze het op een lopen zonder de rekening te betalen. De uitbater verwittigde de politie maar die kon hen niet meer aantreffen. Vrijdagochtend tot slot werd de politie verwittigd van een inbraakpoging in de Brugsesteenweg in Nieuwpoort. Daar probeerde een onbekende ‘s nachts de schuifdeur van een geparkeerde Renault Master bestelwagen open te breken maar slaagde niet in zijn opzet. Er waren verschillende braaksporen te zien op het voertuig. De politie onderzoekt de zaak. (JH)