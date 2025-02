Politie onderzoekt nog schade aan erfgoed na illegale raveparty in Menen

Na de illegale raveparty van afgelopen zaterdagnacht in Menen heeft Galloo de schade opgemeten. De politie heeft een proces-verbaal opgemaakt voor de graffiti die werd aangebracht op beschermd erfgoed. Er wordt ook een verslag overgemaakt aan het stadsbestuur.

Zondag omstreeks 6.30 uur trokken de laatste overblijvers van zowat 500 feestvierders richting hun huis. Zaterdagnacht waren ze een leegstaande loods langs de Leie in Menen binnengetrokken om er een raveparty te houden. Illegaal, want zowel het stadsbestuur als eigenaar Galloo was niet op de hoogte.

Sereen verloop

De politie had de aanwezigen gewaarschuwd dat er drugs- en alcoholcontroles gingen volgen voor zij die met de auto weggingen. Dat leverde meerdere inbreuken op, al wilden ze bij politiezone Grensleie vooral benadrukken dat alles heel sereen verliep dankzij de onderhandelingen tussen verantwoordelijken, de burgemeester en ordediensten.

“De schade bleef beperkt, maar er was dus wel graffiti op een stuk beschermd erfgoed”

Toch komt er nog een staartje aan de illegale raveparty. Zondagnamiddag gingen mensen van recyclagebedrijf Galloo nog de schade opmeten. “Tegen de avond was zoals beloofd alles netjes opgekuist”, aldus woordvoerster Sylvie Sarlet. “De schade bleef beperkt, maar er was dus wel graffiti op een stuk beschermd erfgoed. Het is nu aan de politie om dit verder te onderzoeken.”

Verslag

De politie stelde intussen een proces-verbaal op aangaande die geleden schade. Voorts werken de agenten ook aan een volledig verslag van alle feiten van die bewuste nacht. “Die maken we over aan de bestuurlijke overheden. Het zal aan de burgemeester zijn om te beslissen of er al dan niet verder gevolg aan gegeven wordt”, zegt Mégane Coussaert, woordvoerster van de politiezone Grensleie.