Politie onderschept man met verschillende keukenmessen op zak in Zeebrugge

Even opschudding zaterdagmiddag in de omgeving van de Vissersstraat in Zeebrugge. Daar werd namelijk een man opgemerkt die rondliep met verschillende keukenmessen. Hij kon gelukkig snel ingerekend worden door de opgetrommelde politie.

De politie kreeg omstreeks 12.30 uur melding van de man. In Zeebrugge hadden verschillende mensen hem zien rondlopen met enkele keukenmessen bij zich. Wat zijn bedoelingen waren, is evenwel niet helemaal duidelijk. Volgens onze informatie was hij stevig onder invloed, zo werd er geen enkel risico genomen. De man werd in de omgeving van de Vissersstraat ingerekend door de toegesnelde politie.

“Hij bleek effectief duidelijk onder invloed”, bevestigt Lien Depoorter van de lokale politie Brugge. “De man werd bestuurlijk aangehouden en ter ontnuchteringen opgesloten. Wat zijn precieze bedoelingen waren, is op dit moment niet duidelijk.” De politie stelde een proces-verbaal op en zal de zaak verder onderzoeken. Het verhoor van de man zal wellicht duidelijkheid scheppen. (MM)