Politie neemt langverwacht nieuw commandovoertuig in ontvangst

De lokale politie Blankenberge-Zuienkerke beschikt sinds deze week over een nieuwe commandowagen. Het voertuig, een Mercedes Sprinter, werd volledig omgebouwd zodat het kan dienst doen als mobiele commandopost bij allerhande acties, voor evenementen en ondersteuning op het terrein of als overleg-, vergader- en crisisruimte bij calamiteiten.

Tijdens verkeers- en gerechtelijke acties kan de wagen ook ingezet worden als mobiel bureau, denk bijvoorbeeld maar aan de administratieve afhandeling in het kader van alcohol en drugs in het verkeer, het afnemen van verhoren en het uitschrijven van onmiddellijke inningen. Het ombouwen van de wagen, die onder meer werd uitgerust met een extra generator, vergaderruimte en televisieschermen, nam heel wat tijd in beslag.

“Van bestelling tot levering is er meer dan anderhalf jaar tijd over gegaan, maar dit is een enorme stap voorwaarts in de verdere professionalisering van ons korps. Voordien was het vaak behelpen door aan te kloppen bij andere politiezones”, klinkt het.