Politie neemt exotisch reptiel in beslag in café: “Grove schending van het dierenwelzijn”

De dienst Omgevingshandhaving van Politie Oostende nam een baardagame in beslag. Het reptiel verbleef in erbarmelijke omstandigheden in een café in het centrum van de stad. Het fel vermagerde dier krijgt nu de best mogelijke verzorging bij opvangcentrum SOS Reptiel.

Een baardagame is een exotische hagedis, die van nature in de woestijn van Australië voorkomt. Wereldwijd wordt het echter ook als huisdier gehouden, zo ook steeds vaker in Vlaanderen. De dienst Omgevingshandhaving van Politie Oostende kwam gepast tussenbeide om het leven van een baardagame te redden.

Anonieme tip

“Eind oktober kregen we een anonieme tip binnen over een baardagame die in slechte omstandigheden leefde in een terrarium in een café”, duiden Eerste Inspecteur Joyce Deschacht en Eerste Hoofdinspecteur Alain Peeters van de politiedienst Omgevingshandhaving. “Bij controle bleek de tip te kloppen: het reptiel kreeg geen aangepast voedsel, zat tussen de rottende groenteresten en beschikte niet over een noodzakelijk UV-lamp.” De dienst Omgevingshandhaving legde de eigenaar duidelijke maatregelen op om het welzijn van het diertje te kunnen garanderen.

Inbeslagname

Maar bij een nieuwe controle deze week bleek dat de eigenaar geen gevolg had gegeven aan de richtlijnen. “De baardagame zat opnieuw tussen de rottende plantenresten en beschikte niet over water. De ingevallen buik wees erop dat het reptiel nog steeds geen aangepast voedsel kreeg”, geven Deschacht en Peeters mee. “Evenmin had de eigenaar via het omgevingsloket van de stad melding gemaakt dat hij houder was van een reptiel, nochtans een verplichting. We namen de baardagame dan ook in beslag gezien de grove schending van het dierenwelzijn. Dit had voor het dier fataal kunnen aflopen.”

De politie stelde een proces-verbaal op, de eigenaar zal verder worden verhoord.