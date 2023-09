Politie neemt 16 verwaarloosde chihuahua’s in beslag in Middelkerke

De dienst dierenwelzijn van politiezone Middelkerke nam vorige week maar liefst zestien chihuahua’s in beslag die ernstig verwaarloosd werden.

De politie kreeg een melding van bezorgde mensen die wisten te vertellen dat er op eenzelfde locatie maar liefst zestien chihuahua’s verbleven. Die zouden niet verzorgd zijn zoals dat hoort. De politie ging ter plaatse en trof er inderdaad de zestien hondjes aan.

“De dieren leefden in bijzonder slechte en vuile omstandigheden”, klinkt het bij de politie. “De huisvesting voldeed niet aan de minimale vereisten zoals die omschreven worden in de dierenwelzijnswet.”

En dus greep de politie in. De dieren werden een voor een in beslag genomen en ondergebracht in het dierenasiel Ganzeweide. Zij vangen nu de diertjes op met de nodige goede zorgen.