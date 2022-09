Politie moet enkele malen tussenbeide komen in Torhout

Een patrouille van politiezone Kouter moest afgelopen weekend weer enkele malen tussenbeide komen op het grondgebied van Torhout. Twee keer ging het om een man die openbaar dronken was.

De eerste keer werd de politie vrijdag even voor middernacht opgeroepen naar de Nieuwstraat in Torhout. Daar veroorzaakte een 37-jarige man uit Torhout moeilijkheden in de straat. Hij was dronken, werd bestuurlijk aangehouden en opgesloten in de doorgangscel. s’ Anderendaags werd de politie opgeroepen omdat iemand lag te slapen op een bank in het park in de ’s Gravenwinkelstraat. Het bleek weer een 37-jarige man uit Torhout te zijn. Hij was dronken, werd bestuurlijk aangehouden en opgesloten in de doorgangscel.

Vluchtmisdrijf

Zaterdag even voor middernacht werd in de Tinnenburgstraat een geparkeerde personenwagen aangereden door een onbekend voertuig waarvan de bestuurder vluchtmisdrijf pleegde. Brokstukken van het aanrijdend voertuig lagen nog ter plaatse.

In de Bruggestraat deed de politie zondagmiddag tot slot vaststelling van een stookoliespoor. Het spoor, komende uit Veldegem, lag er over een afstand van 50 meter een meter breed. De brandweer kwam ter plaatse om het goedje te ruimen, de veroorzaker is niet gekend. (JH)