Politie Menen is overlast in de Barakken beu en zet de grote middelen in

Extra patrouilles, extra acties met de Franse politie en zelfs de terugkeer van de cavalerie. Het is de politie menens met hun aanpak van de overlast in de Barakken in Menen en daarvoor worden nu ook de grote middelen ingezet.

Gesloopte bushokjes, drugs en hangjongeren die overlast veroorzaken. De Barakken leken de afgelopen weken wel het speelveld van amokmakers geworden, die handig gebruik maakten van de grens om ongestoord de boel op stelten te zetten. Enige tijd geleden spraken zowel de burgemeester en de zonechef al duidelijke taal, nu laat de politie ook nog eens de spieren rollen.

Echt zware feiten hebben we de afgelopen weken nog niet kunnen vaststellen, maar de overlast op zich is wel al stevig gedaald

“Extra patrouilles zullen zich focussen op De Barakken, een initiatief dat we in de toekomst ook zullen laten verder lopen”, verduidelijkt zonechef Didier Vandecasteele de maatregelen. “Echt zware feiten hebben we de afgelopen weken nog niet kunnen vaststellen, maar de overlast op zich is wel al stevig gedaald. Onze manschappen zijn overduidelijk in beeld en verplaatsen zich voortdurend met hun controleposten. De pakkans is dus erg groot geworden, waardoor mensen met slechte bedoelingen De Barakken links laten liggen.”

“Ook onze samenwerking met de Franse collega’s zullen we nog gaan verfijnen en verder gaan uitrollen. Als laatste kan ik nog mededelen dat onze collega’s van de Federale Politie ook opnieuw de cavalerie naar Menen zal sturen. Twee agenten te paard zullen ook zo duidelijk in het straatbeeld aanwezig zijn. Hun patrouilles zullen op onregelmatige tijdstippen plaatsvinden, om ook zo de pakkans te vergroten.”

Grens met Frankrijk

Het is duidelijk dat De Barakken een prioriteit zijn geworden voor de ordehandhavers, iets wat dit weekend opnieuw pijnlijk in de verf werd gezet. “Er werd inderdaad opnieuw een bushokje gesloopt”, sluit de zonechef af. “Het gaat hem hier steevast om hetzelfde hokje, in de Moeskroenstraat. Het probleem daar is dat het hokje pal op de grens staat dus vandalen kunnen het vanuit Frankrijk slopen als ze dat willen.”