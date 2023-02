Politie leidt betoging fanatieke Club-supporters af om confrontatie met Cercle-fans te vermijden

Honderden Club Brugge-supporters trokken zondagmorgen in een optocht naar het Jan Breydelstadion, waar enkele uren later de derby tegen Cercle zou gespeeld worden. Vanaf de Sint-Baafskerk op de Gistelsesteenweg in Sint-Andries gebeurde dat onder politiebegeleiding.

Aan het voormalige café ’t Putje konden de ordediensten, met waterkanon incluis, verhinderen dat de supporters naar De Platse zouden trekken, om een confrontatie met Cercle-supporters op te zoeken.

Er waren geen noemenswaardige incidenten, maar de optocht veroorzaakte wel flinke verkeershinder omdat de supporters op de rijweg stapten. “De Club-supporters trokken van ’t Zand richting De Platse, maar aan de Robrecht van Vlaanderenlaan hebben we ze afgeleid om een confrontatie met Cercle-supporters te vermijden. Er werd wat vuurwerk afgestoken, maar alles zonder veel erg”, zegt Lien Depoorter van de Brugse politie.

Vorige week al kreeg de politie te horen dat het blijkbaar ook de bedoeling was om actie te voeren in de Lange Molenstraat. “Die intenties hebben we de initiatiefnemers uit het hoofd kunnen praten”, gaat Depoorter verder.

(MM)