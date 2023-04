Politie krijgt melding van inbraak en incidenten met alcohol in Torhout

Politiezone Kouter moest het afgelopen verlengde Paasweekend enkele malen tussenbeide komen voor interventies in Torhout. Daar werd ingebroken in een woning en waren er kleine incidenten met personen die teveel gedronken hadden.

Het weekend startte met een inbraak in een woning in de Ruddervoordestraat in Torhout. Die werd vrijdag vlak voor middernacht opgemerkt. Onbekende inbrekers hebben er eerst geprobeerd in te breken in een woning door een poging te doen om het raam van de berging te open te pramen maar dit mislukte. Daarna namen ze een deel van een ladder en klommen naar boven maar werden opgeschrikt door de bewoners die wakker werden en het licht aanstaken. Daarop namen ze de vlucht zonder de woning te betreden. Er werd dus niets gestolen.

In de nacht van zaterdag op zondag gebeurde rond 4 uur dan een verkeersongeval op de Vredelaan. Een 40-jarige man uit Oostende reed met zijn personenwagen langs de Vredelaan in de richting van het kruispunt met de Oostendestraat. Vlak voor het kruispunt met de Oostendestraat verloor hij de controle over zijn stuur en reed op de gelijkgrondse middenberm tegen een bloembak. De man was niet gewond maar bleek wel onder invloed van alcohol. Hij legde een positieve ademtest af waarna zijn rijbewijs voor 15 dagen werd ingetrokken. Zijn wagen is niet meer rijvaardig en werd getakeld.

In de Noordlaan werd zondag dan weer vandalisme opgemerkt aan twee wagens waar vandalen krassen trokken in het koetswerk. Maandagochtend rond 8.15 uur betrapte de politie in de Elisabethlaan een 31-jarige Poolse man die op de bestuurderszetel van een geparkeerde wagen zat en onder invloed verkeerde. Hij moest zijn rijbewijs voor zes uren afgeven. En in de Zuidstraat werd maandagnacht een 36-jarige Poolse man opgepakt die voor moeilijkheden zorgde in een café. Hij was dronken en werd opgesloten in de cel om te ontnuchteren. (JH)