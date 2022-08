Politie Kouter trekt rijbewijzen in en betrapt man met levenslang rijverbod

De politiezone Kouter moest afgelopen weekend diverse malen tussenbeide komen in Torhout voor bestuurders die onder invloed reden. Een 25-jarige man uit Menen, die al een levenslang rijverbod heeft, werd alweer betrapt onder invloed van alcohol en drugs.

Een eerste keer moest de politie zaterdagochtend vroeg uitrukken naar een verkeersongeval in de Zeeweg in Torhout. Tijdens het kruisen moest een 19-jarige man uit Ichtegem uitwijken met zijn personenwagen voor een onbekende tegenligger. Hierdoor was zijn wagen in een veld met gewassen terechtgekomen. De jongeman was niet gewond, maar bleek wel onder invloed van alcohol te zijn. Hij legde een positieve ademtest af waarna zijn rijbewijs voor zes uren ingehouden werd. Zijn wagen werd getakeld.

In de Stationsstraat in Torhout maakte een 25-jarige man uit Menen het zaterdagnacht veel te bont. De politie controleerde zijn auto rond 2 uur ‘s nachts en ontdekte dat de man reed onder invloed van alcohol. Hij legde bovendien niet alleen een positieve ademtest, maar ook een positieve speekseltest af. Bovendien heeft de man reeds een levenslang verbod tot het recht van sturen opgelopen. Er werd een wielklem op zijn wagen geplaatst en de politie maakte diverse pv’s op.

En ook zondagnacht rond 00.50 uur moest de politie ingrijpen in de Ganzevijverstraat in Torhout. Daar betrapten ze een 49-jarige man uit Staden die wou vertrekken met zijn wagen, maar onder invloed van alcohol bleek te zijn. Hij legde een positieve ademtest af waarna zijn rijbewijs voor zes uren ingehouden werd. (JH)