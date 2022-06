Politie komt tussenbeide voor stelend bejaard koppel en baldadige jongeren

De politie Westkust moest zaterdagmiddag en zaterdagnacht tweemaal tussenbeide komen bij problemen in Koksijde. Eerst werd een bejaard koppel betrapt op een winkeldiefstal, vervolgens richtten tieners baldadigheden uit aan een bushokje.

De politie kreeg een eerste oproep zaterdagmiddag om 14.55 uur in de Strandlaan in Koksijde. Een bewakingsagent merkte in een winkel een bejaard koppel op waarvan de man met een mesje een aantal verpakkingen open maakte. Het ging om namaakjuwelen. Het koppel, een man van 81 jaar en vrouw van 79 jaar uit Koksijde, passeerde de kassa en werd daar tegengehouden. Beiden ontkenden aanvankelijk de feiten alhoewel in de broekzak van de man een aantal namaakjuwelen en een zak met druiven aangetroffen werden. De man beweerde aanvankelijk dat deze zaken eerder aangekocht waren. Uiteindelijk wilde het koppel toch de gestolen waren te betalen.

Om 1 uur ‘s nachts rukte de politie dan weer uit naar de Leopold II Laan in deelgemeente Oostduinkerke. De politie kreeg melding van het feit dat twee jongens en twee meisjes die een raam van een bushokje kapot aan het trappen waren. Een politiepatrouille kon wat verderop in een zijstraat drie jongeren aantreffen die de feiten ontkenden maar herkend werden door de melder. Het ging om een 18-jarige man en een 19-jarige man uit Middelkerke en een 19-jarige jonge vrouw uit Nieuwpoort. Bij nazicht bleek dat een raam van het bushokje volledig vernield was en een aangrenzende steunpaal eveneens kapot gestampt werd. De politie stelde een pv op. (JH)