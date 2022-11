Politie komt tussenbeide bij twee ongevallen in Ichtegem, een bestuurster pleegt vluchtmisdrijf

De politie Kouter moest afgelopen weekend driemaal tussenbeide komen in Ichtegem, waarvan tweemaal voor vluchtmisdrijf. Een vrouw die bij een ongeval vluchtmisdrijf pleegde kon later onder invloed thuis teruggevonden worden.

Een eerste keer kwam de politie zaterdagavond even na 22 uur tussenbeide in de Oostendesteenweg in Ichtegem. Daar kwam het tot een frontale aanrijding tussen twee personenwagens, bestuurd door een 34-jarige man uit Kortemark en een 49-jarige vrouw uit Ichtegem. De 49-jarige bestuurster werd licht gewond overgebracht naar het AZ Deltaziekenhuis campus Sint-Rembert Torhout. Beide wagens waren niet meer rijvaardig en werden getakeld.

Zondagavond omstreeks 19.30 uur ging de politie naar de Sint-Sebastiaanstraat in deelgemeente Eernegem waar een oproep binnenkwam dat een geparkeerde personenwagen werd aangereden door een wagen die de vlucht nam. De nummerplaat van het vluchtend voertuig kon door een getuige genoteerd worden. De 52-jarige bestuurster van het vluchtend voertuig werd bij haar thuis in Ichtegem aangetroffen net zoals haar wagen. De schade kwam overeen met de vaststellingen ter plaatse. De vrouw was onder invloed van alcohol en legde een positieve ademtest af. Haar rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken.

Tot slot betrapte de politie zondagavond om 22.35 uur nog een 26-jarige man die onder invloed reed op de Torhoutbaan in Ichtegem. Ook zijn keuring bleek verlopen te zijn. Ook die man speelde zijn rijbewijs kwijt voor vijftien dagen. (JH)