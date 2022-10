Politie komt meermaals tussen in Torhout voor dronken personen

De politiezone Kouter moest afgelopen weekend meermaals tussenbeide komen in Torhout voor personen die in dronken toestand problemen veroorzaakten. Een 17-jarige jongen op een bromfiets bleek dan weer onder invloed van drugs te rijden.

De eerste keer moest de politie vrijdag in de late middag tussenbeide komen in de Oostendestraat. Daar wou een 72-jarige man uit Zedelgem even voor 18 uur vertrekken met zijn fiets maar wam meerdere keren ten val omdat hij dronken is. Hij wordt bestuurlijk aangehouden en opgesloten in de doorgangscel.

In de Industrielaan werd een 25-jarige vrouw uit Linter dan weer betrapt in de nacht van zaterdag op zondag. Rond 3.30 uur merkte de politie op hoe de vrouw probeerde weg te rijden met haar wagen ondanks het feit dat ze dronken was. Ze werd aangesproken maar gedroeg zich weerspannig. Ze werd eveneens bestuurlijk aangehouden en opgesloten in de doorgangscel.

Zondag in de namiddag zette de politie dan weer een bromfietser aan de kant in de Sint-Rembertlaan. Rond 15.30 uur merkten ze op dat de bromfiets geen zijspiegels had en de richtingaanwijzers niet werkten. De bestuurder bleek een 17-jarige jongen uit Torhout te zijn. Hij was onder invloed van verdovende middelen en legde een positieve speekseltest af.

Er werden diverse pv’s opgesteld. Tussendoor hield de politie op zaterdagavond nog een controleactie inzake drugs en alcohol in het verkeer waarbij er 170 voertuigen werden gecontroleerd. Een bestuurder legde een ademtest ‘alarm’ af, twee bestuurders bliezen positief. Een van hen verloor zes uren het rijbewijs, de andere 15 dagen. (JH)