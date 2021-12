Politie Knokke-Heist pakt uit met online afspraak voor niet dringende aangiften

De lokale politie Damme/Knokke-Heist start vanaf maandag 3 januari met een online afsprakensysteem voor niet-dringende aangiftes in de wijkpost Heist. Via de politiewebsite maak je snel en eenvoudig een online afspraak. Wie geen toegang tot het internet heeft of twijfelt over zijn aangifte, kan een afspraak maken via het nummer +32 50 619 670.

Het online afsprakensysteem biedt zowel de inwoner als politiemedewerker verschillende voordelen. Zo worden dankzij het systeem lange wachttijden vermeden, is de burger op een moment naar keuze snel geholpen en kunnen zowel de burger als politiemedewerker zich goed voorbereiden op de aangifte.

Hoe kan je snel en eenvoudig een online afspraak maken? Surf naar www.politie.be/5446 en klik op het item ‘Een afspraak maken’. Selecteer daarna de locatie, het type afspraak en het tijdstip.

Kies slechts één type per afspraak. Bijvoorbeeld: wil je een aangifte doen van het verlies van je portefeuille maar ook van een beschadiging aan je wagen. Maak dan twee aparte afspraken. Houd er ook rekening mee dat je niet voor alle aangiftes terecht kan in de wijkpost Heist. Bijvoorbeeld: voor een aangifte rond cybercrime maak je een afspraak in het politiecentrum in Knokke-Heist.

Vul ook je persoonlijke gegevens in. Geef je een mailadres op, dan ontvang je na het maken van de afspraak een bevestigingsmail. In deze mail staat ook welke documenten je naar de aangifte moet meebrengen.

Het online afsprakensysteem kan enkel gebruikt worden voor niet-dringende aangiftes.

Wie dringend politiehulp nodig heeft, contacteert het politieteam via het noodnummer 112 of +32 50 619 619. Beide nummers zijn de klok rond bereikbaar.

(DM)