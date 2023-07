Politie Knokke-Heist krijgt bijstand van collega’s uit Nederland en lanceert oproep: “Blijf ‘s nachts uit de zee, het kan levensgevaarlijk zijn”

In Knokke-Heist kreeg de politie voor het eerst deze zomer versterking van de collega’s uit Nederland. De samenwerking loopt al enkele jaren en in de kustgemeente zien ze de aanwezigheid van enkele Nederlandse agenten als een meerwaarde. Zeker omdat deze periode traditioneel heel wat jongeren uit Nederland aanwezig zijn in Knokke-Heist. Noemenswaardige incidenten bleven zaterdagnacht uit, al doet de politie wel een oproep richting jongeren om na het uitgaan niét meer in zee te gaan.

Het politieteam van Knokke-Heist krijgt sinds dit weekend en tot 20 juli bijstand van de Nederlandse politie te paard om overlastproblemen met Nederlandse jongeren aan te pakken. “Bij de start van de zomervakantie vertoeven traditiegetrouw veel Nederlandse jongeren in de Knokke-Heistse uitgaansbuurten”, verduidelijkt de korpschef Steve Desmet.

Gemengde patrouille

“Afgelopen jaren zorgde deze doelgroep voor veel overlast en de samenwerking met de Nederlandse politie bleek toen een grote meerwaarde”. De Nederlandse politie te paard patrouilleert een week in Knokke-Heist en vormt een gemengde patrouille met ruiters van de Belgische federale politie. “De ruiters zijn gemakkelijk aanspreekbaar, goed zichtbaar en uitermate geschikt voor preventief toezicht op locaties zoals het strand, de duinen en fiets- en wandelpaden.”

Wildplassers

In de uitgaansbuurt zelf was er zaterdagnacht ook een jeugdagent aanwezig uit Nederland. Die is ook specialist sociale media voor de Nederlandse politie. “Noemenswaardige incidenten in de uitgaansbuurt bleven zaterdagnacht uit. We merkten wel dat er al grote groepen jongeren uit Nederland aanwezig waren”, duidt commissaris Philip Vandierendonck. “We hebben een tweetal wildplassers geverbaliseerd en verder waren er in de loop van de nacht wat meldingen van nachtlawaai. En in de uitgaansbuurt werden enkele jongeren preventief geïdentificeerd.”

“Ga niet in zee”

Alles samen een rustige nacht dus in de uitgaansbuurt van Knokke-Heist, al heeft de politie wel nog een duidelijke oproep richting alle jongeren. “We stellen vast dat jongeren na het uitgaan graag nog verkoeling zoeken in zee. We vragen uitdrukkelijk om dat niet te doen. Van enige bewaking door redders is geen sprake en ze kennen de gevaren van de zee niet. Het kan levensgevaarlijk zijn”, besluit commissaris Vandierendonck. (MM)