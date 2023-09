Politie kan dankzij helikopter en speurhonden vermiste twintiger terugvinden

In en rond het dorp Alveringem werd maandagmiddag met man en macht gezocht naar een vermiste twintiger die dringend hulp nodig had. Dankzij de inzet van heel wat politiemanschappen kon de man teruggevonden worden.

Maandagmiddag vanaf 15 uur was er plots heel wat bedrijvigheid in en rond Alveringem, onder meer ter hoogte van het voetbalplein. De politie was er op zoek naar een twintiger die als vermist werd opgeheven en dringend hulp nodig had. Na overleg tussen de lokale politie Spoorkin, het parket en de Cel Vermiste Personen werd snel beslist dat het om een dringende situatie ging en onmiddellijk alle middelen ingezet moesten worden.

Alle beschikbare ploegen van politiezone Spoorkin gingen aan het zoeken, er kwam een speurhond er plaatse en ook de politiehelikopter kwam mee helpen speuren. Dat had resultaat want in de namiddag kon de vermiste twintiger teruggevonden worden en kon hem hulp verleend worden. (JH)