Politie kan dankzij cameranetwerk dieven volgen en oppakken in De Panne

De politie Westkust kon woensdag vier winkeldieven arresteren die hadden toegeslagen in Nieuwpoort. Dankzij de alerte winkelbediende en het cameranetwerk van de politie konden ze de mannen volgen en arresteren in De Panne.

De feiten vonden woensdag plaats in Nieuwpoort. Daar merkte een alerte winkelbediende op dat vier mannen zich vreemd gedroegen. Toen de mannen de plaats verlieten, bleek dat er zaken uit de winkel waren verdwenen. “Uit de camerabeelden die onze ploeg analyseerde, zagen we dat het groepje mannen deze goederen uit de winkel had gestolen”, zegt Hélène Ingels van politie Westkust.

“De opmerkzame winkelbediende had bovendien uit een gesprek met de mannen opgevangen dat zij misschien hun weg zouden verderzetten naar De Panne en lichtte ons hierover in. Dankzij de CCTV-camera’s werd de wagen van de mannen al snel opgemerkt. De auto werd effectief aangetroffen in De Panne. Inspecteurs in burger merkten de mannen die aan de beschrijving voldeden op, volgden hen en onderschepten hen. De autosleutel die één van de mannen bij zich droeg, werd gelinkt aan het verdachte voertuig. Bovendien hadden de mannen de buit op zak en werden gestolen goederen en dieventassen in de wagen aangetroffen.”

De politie arresteerde het viertal en lichtte het parket in. De onderzoeksrechter startte een onderzoek en besliste de vier aan te houden. Ze verschijnen volgende week voor de raadkamer. (JH)