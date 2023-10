Politie in Veurne lost ‘mysterie’ van verloederde wagen die door politielinten omzwachteld werd op: “We moeten de wagen nog even laten staan”

Al enige tijd zijn inwoners van Veurne in de ban van een beschadigde en verloederde wagen die op de carpoolparking achter het Bakkerijmuseum in Veurne werd achtergelaten. Zeker omdat de Volkswagen Polo met Roemeense platen sinds acht dagen volledig omzwachteld werd met politielinten.

Werd de auto gebruikt voor criminele feiten? “Neen, de wagen werd gewoon achtergelaten en de eigenaar is spoorloos. We moeten de wagen nu nog even laten staan maar kregen zoveel meldingen binnen dat we besloten er politielinten op te hangen zodat mensen zien dat wij dit weten”, meldt de politie.

Al enkele weken staat een beschadigde en verloederde Volkswagen Polo op de carpoolparking van het Bakkerijmuseum in Veurne. Het zijraam aan de passagierszijde is vernield en het glas ligt nog rond de auto. Het interieur is bijzonder vies en verloederd. De bestuurderszetel ligt plat en binnen liggen enkele vuilniszakken. De hoeveelheid vogelpoep en bladeren en takken op de voorzijde van de auto verraden dat de auto er wellicht al lange tijd staat. De wagen heeft Roemeense nummerplaten en heeft vooraan een milieuvignet van Duitsland.

Nog weken laten staan

Door de slechte staat van de auto en het feit dat een zijraam ingeslagen was gingen geruchten rond dat de auto betrokken was geweest bij een crimineel misdrijf. Zeker omdat de Polo sinds vorige week maandag volledig omzwachteld werd met politielinten, wat de geruchten extra voedde. “Maar dat deden we bewust”, zegt commissaris Jorik Debruyne van politiezone Spoorkin. “We kregen immers zoveel meldingen binnen van de wagen dat we met het aanbrengen van de politielinten en de boodschap om de wagen te verplaatsen willen aangeven dat we op de hoogte zijn van de situatie. Wij hebben er ook het raden naar waarom die Roemeense onderdaan met de noorderzon is verdwenen. In principe moeten we volgens de procedure zes maanden wachten en wordt de auto dan overgedragen aan de stad of gemeente die eigenaar wordt. De wetgeving is nu veranderd en de auto moet zelfs vijf jaar bewaard worden voor het geval de eigenaar toch zou opdagen. Maar we kunnen de wagen moeilijk al die tijd laten staan. We zullen nu nog enkele weken wachten en dan samen met de stad kijken voor een oplossing.” (JH)