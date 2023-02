Politie houdt overlastcontrole in centrum van Kortrijk

De politie van zone Vlas was vrijdagavond anoniem aanwezig in het centrum van Kortrijk tijdens een actie tegen overlast en fietsendiefstallen. Tijdens een vechtpartij werd een persoon opgepakt, hij had een mes op zak.

Verschillende teams patrouilleerden vrijdagavond discreet in de stationsomgeving en uitgaansbuurt. Ook in de buurt van parken en pleinen waren anonieme ploegen aanwezig. Er werden 35 personen en acht wagens gecontroleerd. Vier personen werden betrapt met cannabis op zak, twee personen werden betrapt op wildplassen en kregen een GAS-boete. In de stationsomgeving was er een vechtpartij door een groep jongeren. De hoofdverdachte kon geïdentificeerd worden. Hij had een mes op zak. De jongeman werd opgepakt en overgebracht naar het commissariaat.

“Deze gerechtelijke acties tonen duidelijk hun meerwaarde aan”, klinkt het bij de politiezone Vlas. “Uitgaan in Kortrijk moet voor iedereen een plezier zijn en blijven. Onze controles zijn een duidelijk signaal naar die kleine groep amokmakers dat de politie hen in kaart brengt, zowel door onze fysieke aanwezigheid, als met de inzet van het cameranetwerk in de binnenstad.” (Belga)