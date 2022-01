Politie houdt grote controleactie in onze provincie

Op dit moment is in Oost- en West-Vlaanderen een grootschalige controleactie van de politie aan de gang.

Honderden politiemensen bemannen samen met de douane, de belastingdienst en dienst Vreemdelingenzaken tientallen controlepunten. Actie ‘Highway’ mikt daarmee op rondtrekkende inbrekersbendes, drugstrafiek en mensensmokkel. De politie controleert zowel via de zogenaamde vaste dispositieven aan de op- en afritten van de snelwegen en de belangrijke verkeersassen, maar er zijn ook mobiele patrouilles op de baan.

Daarnaast worden verdachte voertuigen ook uit het verkeer geplukt door middel van camera’s met nummerplaatherkenning, staan er steunteams met honden klaar en er is ook een helikopter van de federale politie actief. Aan de actie nemen maar liefst 14 van de 19 West-Vlaamse lokale politiezones deel, naast de verschillende diensten van de federale politie.

Opvallend: aan de actie nemen ook heel wat aspiranten van de West-Vlaamse politieschool deel. Voor de aspirant-inspecteurs is het vaak een eerste kennismaking met het ‘echte’ werk op het terrein, de aspirant-hoofdinspecteurs krijgen dan weer een eerste realistische inleiding in het leidinggevende werk. “Ieder van ons is toegewezen aan een bepaalde lokale politiezone, waar wij dan instaan voor de uitwerking van elke controlepost binnen die zone”, legt aspirant-hoofdinspecteur Frederick uit. Hij buigt zich over de vier controleposten in de zone ARRO Ieper, zijn collega Sophie is actief in zone Damme/Knokke-Heist.

Aspirant-hoofdinspecteurs Sophie en Frederick. © LK

“Waar wij zeer goed moeten op letten, is dat er veilig gewerkt kan worden door de collega’s. Niet meer voertuigen laten binnenrijden in de controlepost dan je er effectief kan controleren bijvoorbeeld, maar ook met de corona-regels moeten wij rekening houden. Zo vragen we aan bestuurders om, nadat ze een ademtest afgelegd hebben, zelf het mondstukje van de test weg te nemen en dragen we ook steeds handschoenen”, zegt Sophie.

Het voorbereiden van de controleactie maakt deel uit van hun opleiding aan de West-Vlaamse Politieschool in Zedelgem. “Voor elke controlepost moeten we vooraf een briefing geven. Vroeger gebeurde dat voor alle dispositieven samen, maar sinds corona doen we dat zoveel mogelijk verspreid. Voor veel aspirant-hoofdinspecteurs is spreken voor een grote groep toch iets nieuws”, zegt Frederick.

“Wij dragen ook de volle verantwoordelijkheid voor het dispositief en moeten ons dus zo goed als mogelijk voorbereiden op alle mogelijke scenario’s. Een vluchtend voertuig bijvoorbeeld: hoe gaan we dat aanpakken? Goed leren communiceren en leiderschap tonen, is daarbij heel belangrijk”, zegt Sophie.

Actie ‘Highway’ loopt van zaterdagmiddag 15 uur tot middernacht. De resultaten van de actie worden in de loop van zondag bekend gemaakt.