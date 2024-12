Na een panne is de politie van de zone Grensleie (Menen, Wevelgem, Ledegem) telefonisch opnieuw bereikbaar. Dat meldt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse.

Zondagnamiddag was de lokale politiezone Grensleie telefonisch een tijdje niet bereikbaar. Ondertussen is de panne hersteld. Een kortsluiting in de IT-server bleek de boosdoener te zijn.