Politie en inspectiediensten stellen inbreuken vast bij zeven handelszaken in Kortrijk

De politiezone Vlas en de inspectiediensten controleerden afgelopen vrijdagavond 14 maart in totaal negen handelszaken in Kortrijk: drie handcarwashes, vijf snackbars en één café.

Het ging om een multidisciplinaire controle, opgezet door de politiezone Vlas en uitgevoerd in samenwerking met inspecteurs van de FOD Financiën, het Toezicht op de Sociale Wetten (TSW), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Negen inbreuken

Bij die controle waren twee handelszaken volledig in orde met alle wettelijke reglementeringen. Er werden wel negen inbreuken vastgesteld en geverbaliseerd in de andere zeven zaken. Het ging telkens om inbreuken op de tewerkstelling. Zo waren er vier inbreuken op de deeltijdse arbeid, waren er twee vaststellingen van illegale tewerkstelling en ook twee vaststellingen van het niet correct gebruik van de witte kassa en werkloosheidsfraude. Tot slot was er ook één uitbater die een formele waarschuwing kreeg voor het niet correct invullen van de verplichte arbeidsdocumenten.

“We willen met deze gezamenlijke controleactie duidelijk stellen dat alle vormen van malafide uitbating van een handelszaak niet getolereerd en kordaat aangepakt worden. De uitbaters weten inmiddels dat onze politie- en inspectiediensten meerdere keren per jaar controleren. Uit de vaststellingen blijkt steeds dat dit ook nodig blijft”, aldus Thomas Detavernier, woordvoerder bij politiezone Vlas.