Politie- en brandweerleden Komen-Waasten gehuldigd

Vrijdagavond werd hulde gebracht aan zowel brandweerlieden als leden van het politiekorps, tijdens de lenteceremonie. Zes leden van de politiezone kregen meteen ook een oorkonde overhandigd, als teken van respect en dankbaarheid.

De lenteceremonie, een gebeurtenis waar jaarlijks hard wordt naar uitgekeken, moest de afgelopen jaren in de koelkast worden opgeborgen. Als direct gevolg van de coronacrisis kon deze erg bijzondere bijeenkomst niet worden georganiseerd. Het moment staat bij zowel politieagenten als brandweerlieden met stip in hun agenda aangeduid. Tijdens de bijeenkomst, waarbij ook leden van de Franse ordehandhaving hun respect komen betuigen, worden de hulpverleners van Komen-Waasten in de bloemetjes gezet. Dit jaar kregen zes leden en voormalige leden van het politiekorps meteen ook een oorkonde voor burgerlijke erkenning overhandigd. Hiermee werd hun lange en verdienstelijke loopbaan extra in de verf gezet. Het event vond plaats in l’Arsenal, dat in geen tijd tot de nok gevuld was.