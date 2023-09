Politie doet oproep naar beeldmateriaal na verdacht overlijden van restaurantuitbater Karel Mahieu (44) in Koksijde

Het gerecht en de politie doen een oproep naar getuigen na het verdacht overlijden van Karel Mahieu (44), restaurantuitbater van ‘t Lusthof in Sint-Idesbald, bij Koksijde. De man werd vorige week donderdag dood teruggevonden in zijn zaak, maar zijn dood werd nog steeds niet opgehelderd. “We doen een oproep naar camerabeelden zoals bewakingscamera’s, daschams, deurbelcamera’s of andere beeldregistratie”, meldt de federale politie.

De 44-jarige Karel Mahieu werd vorige week donderdagochtend dood aangetroffen in zijn zaak ‘t Lusthof in de Strandlaan in Sint-Idesbald, bij Koksijde. De zaak werd meteen als een verdacht overlijden beschouwd. De man had immers verwondingen die konden wijzen op geweld door derden. Dat bleef na een week echter nog steeds onduidelijk. De wetsdokter voerde een autopsie en toxicologisch onderzoek uit, maar ook dat bracht nog geen voldoende uitsluitsel.

Oproep

Zijn dood blijft zo dus nog veel vragen oproepen. Daarom besliste de onderzoeksrechter in Veurne om een oproep tot getuigen te lanceren. “In het kader van een gerechtelijk onderzoek is de politie op zoek naar camerabeelden (bewakingscamera’s, dashcams, deurbelcamera’s of enige andere beeldregistratie) in de Strandlaan en de Willem Elsschotlaan in Koksijde voor de periode van dinsdag 5 september 2023 vanaf 8 uur tot donderdag 7 september 2023 om 11 uur”, meldt de politie. “Ook wordt er gevraagd aan iedereen die getuige was van verdachte handelingen in diezelfde periode in de omgeving van de horecazaak om dit te melden aan de politie. Discretie wordt verzekerd.” (JH)