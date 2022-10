Politie Diksmuide betrapt zes tieners in auto ‘s nachts: 15-jarige wilde vluchten maar viel stil

De politie in Diksmuide betrapte woensdagnacht per toeval een amper 15-jarige jongen die met zijn tienervrienden een nachtritje aan het maken was. In de auto zaten zes tieners tussen 14 en 16 jaar toen ze aan de nachtwinkel van Diksmuide stonden. “Die jongen wilde nog wegvluchten van de politie maar hij viel tijdens het schakelen stil”, zegt een getuige. Ze kregen allen een uitbrander.

Het was rond half één afgelopen nacht toen een politiepatrouille passeerde in de Admiraal Ronarchstraat in het centrum van Diksmuide. Ter hoogte van de nachtwinkel aan de Vredestraat merkten ze een Peugeot Partner op waarvan de bestuurder wel érg jong leek. Bij de controle bleek dat ook te kloppen: aan het stuur zat een amper 15-jarige jongen uit Ichtegem. Bij verdere controle raakten de politieagenten nog meer verbaasd.

Zes tieners in auto

Naast de 15-jarige jongen zat een vriend vooraan, maar op de achterbank bleken nog eens vier vrienden te zitten. Het gaat allemaal om 14- tot 16-jarige uit Ichtegem, Torhout en Hooglede. De 15-jarige jongen had ’s nachts de Peugeot van zijn ouders gestolen en vertrok voor een lange nachtelijke rit waarbij hij al zijn vrienden meenam. In de auto zelf zijn er maar vijf zitplaatsen maar dat deerde de jongeren niet. Nadat ze aan de nachtwinkel betrapt werden door de politie probeerde de 15-jarige bestuurder zelfs nog te vluchten. “De politie stond voor de auto tijdens de controle en had al versterking opgeroepen”, zegt een getuige die het tumult op straat hoorde. “Plots wilde de jongen achteruit rijden maar bij het schakelen viel hij stil. Daarna konden zijn sleutels afgenomen worden.” De politie liet twee combi’s ter plaatse komen om alle tieners naar het politiecommissariaat te brengen. Er werd een pv opgesteld en alle ouders werden uit hun bed gebeld om de jongens te komen halen. Er volgde naar verluidt een stevige uitbrander op het commissariaat.

Jeugdparket

De politie stelde een pv op en het is nu de vraag wat er met de 15-jarige jongen zal gebeuren. Het is uiteindelijk het parket die zal beslissen. “Als het gaat om jongen boven de 16 dan ligt de beslissing bij het politieparket”, zegt Patty ’T Jonck van het parket van Veurne. “Onder de 16 ligt de beslissing bij het jeugdparket. Zij kunnen indien er medewerking is beslissen om een alternatieve sanctie op te leggen zoals het volgen van verkeersklassen of gemeenschapsdienst. Indien dat niet mogelijk blijkt kan er beslist worden tot dagvaarding bij de jeugdrechtbank.” De kans lijkt groot dat de jongen naar de jeugdrechter zal moeten gaan want naar verluidt is hij reeds bekend voor een aantal feiten waaronder het stoken van een vuurtje, slagen en verwondingen en wapendracht. De Peugeot werd terug overgemaakt aan zijn ouders. (JH)