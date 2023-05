Politie deelt opvallend opsporingsbericht voor eigenaar van… een paar laarzen

Politiezone Arro Ieper verspreidt een opmerkelijk opsporingsbericht. Na de vondst van een paar laarzen wordt de rechtmatige eigenaar gezocht. “De maat delen we niet.”

“Eén van onze ploegen vond een paar motorrijlaarzen langs de kant van de weg ter hoogte van de Noorderring in Ieper, tussen het kruispunt met de Pilkemseweg en de oprit van autosnelweg A19”, zegt politiewoordvoerder Glenn Verdru.

“De maat delen we niet, we veronderstellen dat de eigenaar dit kan zeggen. De rechtmatige eigenaar kan ze ophalen in het hoofdcommissariaat aan Ter Waarde 54 in Ieper.” (TP)