Politie controleert werven in Oostende: “Impact beginnen we te merken”

Eerder deze week organiseerde de verkeershandhaving van politie Oostende een controleactie aan werven.

“De controles aan werven zijn een belangrijk onderdeel van het Zonaal Veiligheidsplan”, vertelt politiewoordvoerder Eline Goeminne. “Onze dienst verkeershandhaving, maar ook onze interventiepolitie, is intussen opgeleid in de materie om de nodige vaststellingen te verrichten. Het is met name belangrijk dat er voldoende signalisatie voorzien is en dat fietsers en voetgangers een veilige doorgang hebben langs werven.”

Afgelopen dinsdag werden daarom maar liefst 49 werven gecontroleerd. 12 daarvan waren in overtreding met een GAS-boete als resultaat. 11 werven kregen een waarschuwing gezien het kleine gebreken betrof die onmiddellijk konden worden aangepast. 26 werven waren in orde, dat is de helft van alle gecontroleerde werven.

“De impact van de controles beginnen we te merken”, gaat de politiewoordvoerder verder. “Er worden minder overtredingen vastgesteld en als we ze vaststellen, dan zijn ze minder zwaar.”