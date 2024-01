Politie controleert ruim 3.000 wagens bij grote ‘Highway’-controleactie in West- en Oost-Vlaanderen

Op zaterdag 13 januari hebben de honderden politiemensen in Oost- en West-Vlaanderen een grote ‘Highway’-controleactie gehouden. Aan op- en afritten van verschillende snelwegen en andere grote verkeersassen werden controles opgezet. In enkel Oost-Vlaanderen werden ruim drieduizend wagens gecontroleerd en zes mensen aangehouden.

De politie richtte zich op rondtrekkende daders die gebruikmaken van de belangrijke invalswegen om zich te verplaatsen voor criminele activiteiten. Zo was er oog voor drugs- of wapentrafiek, tekenen van mensensmokkel of rondtrekkende dievenbendes.

In Oost-Vlaanderen werden 3.264 voertuigen gecontroleerd. Vijf personen stonden geseind, zes personen werden aangehouden. Er werden ook drugs in beslag genomen, waaronder een grote hoeveelheid ecstacy en cocaïne, een kleine hoeveelheid cannabis en hasj. De politie nam 6.031 ademtesten af, waarvan 44 positief. Veertien rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. Er werden 176 processen-verbaal uitgeschreven voor verkeersinbreuken, waaronder rijden onder invloed, zonder rijbewijs, of zonder verzekering.

De actie werd georganiseerd in samenwerking met aspiranten van de provinciale politiescholen. Aspirant-inspecteurs en -hoofdinspecteurs hielpen met de voorbereiding van de actie, de coördinatie op het terrein en het uitvoeren van de controles.