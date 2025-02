Politie Brugge zet voor het eerst fietsinterventieteam in Zeebrugge in om onveiligheidsgevoel te bekampen

Het voorbije weekend trok een fietsinterventieteam van Politie Brugge voor de eerste keer richting Zeebrugge. Zeebrugge kampt al enkele jaren met een hoger subjectief onveiligheidsgevoel dan de rest van Brugge. De inwoners willen meer blauw op straat, bijgevolg wordt nu een FIT-team ingezet.

Het gaat om het fietsinterventieteam dat al jaren actief is in de binnenstad. Deze medewerkers maken deel uit van de interventieploegen en worden aangestuurd door de dispatching. Ze verplaatsen zich niet met een combi zoals hun collega’s, maar met een sportieve fiets.

Het FIT-team werd enkele jaren geleden de binnenstad ingestuurd omdat ze wendbaarder zijn in de vele kleine straatjes in hartje Brugge. Een interventieteam op de fiets is ook makkelijker aanspreekbaar en dat is één van de redenen waarom ze nu ook in Zeebrugge worden ingezet.

Bevraging

Zeebrugge kampt al enkele jaren met een hoger subjectief onveiligheidsgevoel. Dat blijkt ook uit de veiligheidsmonitor van 2021, een bevraging rond veiligheidsthema’s afgenomen bij een steekproef van de Brugse bevolking. Zeebruggenaars willen dat Politie Brugge meer zichtbaar is op diverse locaties in Zeebrugge.

Politie Brugge besloot om het FIT-team, tot voor kort alleen actief in het Brugse centrum, nu ook afwisselend in te zetten in Zeebrugge. Bedoeling is dat deze fietspatrouille er de zogenoemde hotspots aandoet, alsook toezicht houdt in de parken en pleinen en op locaties die de nodige aandacht vragen.

Het FIT-team wordt in Zeebrugge wel losgekoppeld van de dispatching gezien hun duidelijke opdracht, maar kan in geval van nood wel even ingezet worden tot een interventieploeg ter plaatse komt en het van hen overneemt. De Fitters worden sowieso bijgestaan door de Taskforce Zeebrugge, een team van Regio Noord, dat al jaren opereert vanuit het commissariaat in Zeebrugge en zich uitsluitend ontfermt over Zeebrugse fenomenen.

Politiekantoor

“Dat we het FIT-team nu inzetten in Zeebrugge, wil niet zeggen dat we voorheen onvoldoende deden”, benadrukt burgemeester Dirk De fauw. “Integendeel. Zeebrugge heeft al jaar en dag een eigen politiekantoor waar burgers terecht kunnen voor aangifte en vragen.”

“Ook interventieploegen worden in nood door de dispatching in het Politiehuis richting Zeebrugge gestuurd en Regio Noord behartigt Zeebrugge net zo goed als de andere deelgemeentes in het Noorden. Ook de Taskforce Zeebrugge is er al jaren actief. Wel willen we nu extra tegemoet komen aan het subjectief onveiligheidsgevoel dat in Zeebrugge hoger is dan elders.”

Blauw op straat

Korpschef Yves Rotty vult aan: “Meer blauw op straat dus, zoals we in het centrum ook al een eindje werken met voetpatrouilles. In Zeebrugge zijn de afstanden groter, het grondgebied daar is uitgestrekt van de strandwijk, over het dorp tot aan het havengebied, dus een patrouille per fiets is een perfecte tussenoplossing. “

“Bedoeling is uiteraard om dit initiatief te evalueren, want we kunnen met ons korps nu eenmaal niet overal tegelijk zijn. De bezetting zit dankzij ons sterk rekruteringsbeleid momenteel vrij goed, maar we hebben nog lang geen overschot. We proberen vooral te streven naar een nog efficiëntere inzet met de capaciteit die we momenteel hebben en nu en dan accenten te verleggen.”