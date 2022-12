Politie Brugge gaat viraal op TikTok: “Een vrolijk filmpje tijdens de pauze mag wel”

Het laatste filmpje op TikTok van de lokale politie Brugge gaat viraal en haalt ondertussen 29.000 views. In het filmpje doen er enkele personeelsleden de cuffitchallenge en dansen ze op een liedje van Beyoncé. Maar er kwamen ook heel wat negatieve reacties op. “Ik zit de hele tijd te bellen, omdat er is ingebroken, maar jullie doen gewoon dit?”, valt er te lezen. “Dit was een iets luchtiger filmpje, dat we hebben gemaakt tijdens onze pauze”, zegt woordvoerster Lien Depoorter.

De lokale politie van Brugge zit sinds dit jaar op het sociaal mediaplatform TikTok. Zo proberen ze meer mensen te bereiken met weetjes over hun werking, het verkeer of dergelijke, maar ook luchtige filmpjes. Hun laatste video van de cuffitchallenge haalde al 29.000 views, maar er kwamen ook heel wat negatieve reacties op, zoals “Ik zit de hele tijd te bellen, omdat er is ingebroken, maar jullie doen gewoon dit?” of “Ik heb ooit een aangifte moeten doen ‘s avonds en de agent zei dat ik maar later moest terugkomen”. (Lees verder onder de video)

“Negatieve reacties zien we wel vaker”, vertelt woordvoerster Lien Depoorter. “Op sociale media gaan we niet met mensen daarover in discussie gaan. We zullen de reacties ook niet censureren, omdat we vinden dat iedereen moet kunnen zeggen wat ze willen, zolang het beleefd blijft. Onlangs hadden we ook een filmpje gedeeld van een spektakel op een motor van op onze opendeurdag. Dat werd opgenomen op privéterrein in gecontroleerde omstandigheden, maar ook daar kwamen heel wat negatieve opmerkingen op.” (Lees verder onder de video)

“Deze uitdaging is eigenlijk een beetje hetzelfde als het personeel van ziekenhuizen, dat een jaar terug het Jerusalema dansje deed. We willen tonen dat we ook maar gewoon mensen zijn en dat er een ontspannen sfeer mag zijn op onze werkvloer. Via andere media, waarop we de video ook gedeeld hadden, kregen we ook heel wat positieve reacties. Dat gaat dan van ‘Hier word je nu eens vrolijk van, die mensen hebben ook recht op een pauze, de boog kan niet altijd gespannen staan of groot gelijk om even de beentjes te strekken’. In onze pauze mogen we gerust eens meesurfen op de hype.”

Combinatie van luchtig en serieus

Maar via luchtige video’s wil de lokale politie ook mensen naar hun account lokken. “Dat lijkt erg contradictorisch, want we proberen serieuze materie op een leuke manier te brengen. Gemiddeld gezien haalt dat een paar duizend views, maar het zijn vooral de lichtere video’s, die beter scoren. Zo hebben mensen ons account wel gezien en uiteindelijk gaan ze vaak doorklikken naar andere video’s en krijgen ook de serieuzere onderwerpen wat meer aandacht” besluit Lien.