Politie brengt vermiste klaspoppen terug naar Mikadoschool

Speciaal bezoek in basisschool Mikado in Dentergem dinsdag, waar de politie met de combi tot op de speelplaats reed. Dat gebeurde met een speciale reden, want klaspoppen Jules en Anna waren al enkele dagen vermist.

De kleutertjes waren door het dolle heen tot twee politieagenten hun klaspop hadden weten te lokaliseren. “Ze waren reeds van 3 maart vermist”, knipoogt directrice Els Desmet. “De kinderen leerden ondertussen over de politie en wat die allemaal doet. Ze leerden niet alleen bij over de verkeersregels, maar knutselden ook zelf een kepie, handboeien, en een walkietalkie in elkaar. De grote apotheose was de komst van de politie naar school én de opheldering van de verdwijning van Jules en Anna. De kinderen waren maar wat blij toen die veilig en wel terug in hun klas waren. De politiemedewerkers namen ook ruim de tijd om uit te leggen wat ze precies deden. Tijdens de speeltijd konden ze ook de politiecombi eens van dichtbij bekijken.