Politie betrapt Torhoutse chauffeur wiens rijbewijs in 2016 werd ingetrokken

De politie betrapte afgelopen weekend een 45-jarige man in Torhout die rondreed terwijl zijn rijbewijs in 2016 ingetrokken werd en nog niet het nodige deed om terug de baan op te mogen.

Het was vrijdagavond even na 19 uur toen de politie in de Hugo Verriestlaan in Torhout een bestelwagen aan de kant zette. De bestuurder, een 45-jarige man uit Torhout reed onder invloed van alcohol. De man legt daarop een positieve ademtest af, maar was niet in het bezit van een rijbewijs. Dat rijbewijs werd in 2016 immers ingetrokken, maar de man legde zijn verplichte testen nog niet af om zijn rijbewijs te kunnen terugkrijgen. Hij mocht zich dus niet op de weg begeven. De politie verwittigde het parket en die besliste dat de bestelwagen moest worden getakeld. Er werden ook diverse pv’s opgesteld. (JH)