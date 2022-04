Politie achtervolgt minderjarige autobestuurder in centrum van Roeselare

Donderdagnamiddag vond er in het centrum van Roeselare een achtervolging van een minderjarige autobestuurder plaats. Hij viel op door zijn sportieve rijstijl.

“Op 31 maart omstreeks 13 uur wordt in het centrum van Roeselare de aandacht van een anonieme motopatrouille getrokken door de bijzonder sportieve rijstijl van een wagen”, vertelt communicatieverantwoordelijke Carl Vyncke. “De wagen stopt herhaaldelijk en trekt daarna hard op, slipt door bochten waarbij de achterzijde uitbreekt en brengt zo de aanwezige voetgangers en fietsers in gevaar. De motorrijder kan het voertuig aan de kant zetten doch wanneer deze naar het voertuig wil stappen, neemt de bestuurder de vlucht. Hierna volgt een achtervolging in het stadscentrum van Roeselare waarbij het voertuig in totaal 21 verkeersovertredingen begaat gaande van het negeren verkeersborden, het in gevaar brengen van andere weggebruikers, het negeren van rode verkeerslichten en overdreven snelheid. Op gegeven ogenblik wordt een snelheid van 130 km/uur genoteerd waar 50 km/uur toegelaten is.”

Drie inzittenden

“Uiteindelijk kan de wagen tot stilstand gebracht worden. Uit de wagen springen onmiddellijk drie jongeren en lopen weg. De bestuurder blijft in de wagen zitten. Deze blijkt slechts 16 jaar te zijn. De bestuurder bleek het voertuig van zijn neef te hebben geleend. In opdracht van de procureur des Konings werd het voertuig geïmmobiliseerd. De bestuurder zal voor de politierechter moeten verschijnen. Ondertussen zijn ook de drie jongeren die wegvluchtten geïdentificeerd en deze bleken allen minderjarig (16 jaar, 16 jaar en 15 jaar) te zijn.”