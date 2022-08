Politie aan beide kanten van de grens actief: Jacht op straatracers is open

Het was een video die op 10 augustus meteen viraal ging. Twee jongeren op een motorfiets, met een bivakmuts op het hoofd, die straatraces organiseerden in het centrum van Le Bizet. Ze schenen ongenaakbaar voor de politie maar het net sluit zich rond de wegpiraten. Zowel aan Belgische als aan Franse kant wordt volop gezocht naar het duo.

Brullende motoren, gierende banden, bivakmutsen om zo het gezicht onherkenbaar te maken en een duidelijke middelvinger naar iedereen die hen tegen probeerde te houden. De beelden van twee straatracers, online gegooid door een handelaar uit Le Bizet, zorgden op 10 augustus voor een stortvloed aan verontwaardigingen. De beelden lieten dan ook niets aan de verbeelding over.

Klanten blijven weg

Met heel wat gevoel voor dramatiek en op bijna Hollywoodiaanse wijze racete het duo doorheen de winkelstraten. Hierbij werd weinig tot geen aandacht geschonken aan de veiligheid van andere weggebruikers. Het gedrag en vooral de schijnbaar ongeïnteresseerde houding van de ordediensten zorgden ervoor dat de handelaars het heft in eigen handen namen. “Die laagvliegers zorgen ervoor dat klanten hier niet meer in veiligheid kunnen komen winkelen en dus blijven ze ook weg”, klonk het bij verschillende ondernemers.

Wij zullen alles op alles zetten om de wegpiraten van de weg af te halen

De video, die in geen tijd viraal ging, ging bij de politie niet onopgemerkt voorbij. Meer nog, bij de ordehandhavers aan de andere kant van de landsgrens werd meteen een extra onderzoeksdossier geopend. “We hebben sterke vermoedens dat het duo van hier afkomstig is”, klonk het in een krachtige reactie van de korpschef. “Net zoals iedereen konden ook wij verschillende getuigenissen lezen op sociale media maar helaas nam niemand ooit echt de nodige stappen om een officiële verklaring neer te leggen. Ondertussen delen die straatracers hier al meer dan een maand de lakens uit en wij zullen alles op alles zetten om ze van de weg af te halen. We nodigen burgers dan ook uit iedere verdachte handeling meteen door te geven aan de politie van Armentiers, zodat we onze patrouilles erop af kunnen sturen. Het tijdperk van deze wegpiraten is het einde nabij. Met enige trots kunnen we meteen meegeven dat al een vijftal tweewielers in beslag werd genomen, nadat de bestuurders ervan de openbare weg als hun speelplein gebruikten.”

Een niet mis te verstane bewoording van de korpschef dus, al wordt die in eigen rangen al erg snel genuanceerd. “Er is amper budget beschikbaar voor het gewone politiewerk en we hebben te maken met een historisch tekort aan mensen”, reageerde de vakbond meteen. “Waar we nu de middelen zullen halen om twee straatracers te intercepteren, is nog maar de vraag. Trouwens, achtervolgingen van motorfietsen is iets wat spectaculair oogt in films maar in de realiteit zelden wordt uitgevoerd. Het brengt zowat iedereen in gevaar voor een resultaat dat niet altijd gegarandeerd is.”

Meer patrouilleren

Aan de Belgische kant van de grens klinkt dan weer een meer diplomatische stem. “Er zijn geen speciale middelen vrijgemaakt voor het klissen van dit duo”, liet de woordvoerder van politiezone Komen-Waasten optekenen. “Onze mensen patrouilleren wel meer dan voordien in Le Bizet, met tot wel tien passages per dag. Het is ook belangrijk te melden dat, sinds het verschijnen van dat filmfragment, de wegpiraten niet meer in België werden opgemerkt.” (SR)