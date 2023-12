Patrick kreeg dit jaar een boete omdat hij zijn hondje kamde op straat: “De politie, uw vriend? Niet voor mij”

Wellicht de meest bizarre boete van het afgelopen jaar viel bij Blankenbergenaar Patrick Alloncius op 10 februari in de bus.

De GAS-ambtenaar meldde de man dat hij zich schuldig had gemaakt aan sluikstorten en daarvoor een boete van 70 euro riskeerde. Patrick wist meteen waarover het ging. “Op 15 december vorig jaar was ik mijn hondje Luna aan het uitlaten. Aan een zitbankje hield ik halt en kamde ik mijn mopshondje. Daarbij vielen enkele haartjes op de grond”, vertelt Patrick. Twee alerte agenten in burger sommeerden hem meteen. “Twee maanden later kreeg ik dan die brief.” Patrick tekende meteen bezwaar aan én kreeg ook gelijk. De GAS-ambtenaar schold de boete weg. Ondanks het positieve resultaat kijkt Patrick toch met gemengde gevoelens terug op de hele affaire. “Als ik nu nog mijn hondje uitlaat, zorg ik dat ik altijd met alles in orde ben. Paspoort op zak, poepzakje bij de hand. Maar als ik een combi zie passeren, slaat de schrik me nog altijd om het hart. De manier waarop ik behandeld ben geweest, laat sporen na. De politie, uw vriend? Niet voor mij.”