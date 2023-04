Politie slingert Patrick op de bon, omdat hij zijn hondje kamt op straat: “Ze dreigden me acht uur vast te houden”

Een man uit Blankenberge werd door de politie op de bon geslingerd omdat hij zijn mopshondje aan het kammen was op de openbare weg. “Ze dreigden er zelfs mee om me acht uur vast te houden”, zegt Patrick Alloncius. De GAS-ambtenaar noemde de vaststellingen van de politie ‘belachelijk’ en besloot de man geen boete op te leggen.

Het bizarre voorval dateert van 15 december vorig jaar. Die dag liet Patrick Alloncius uit Blankenberge zijn mopshondje Luna uit. Aan de zitbanken langs de kade zette hij zich op een bankje en kamde zijn hondje. Daarbij vielen enkele haren op de grond. “Toen ik terug naar huis wou vertrekken, stonden plots twee vrouwen in burgerkledij naast me”, vertelt Patrick. “Ze zeiden dat ze van de politie waren en eisten mijn identiteitskaart. Toen ik zei dat ik die niet bij me had, zeiden ze dat ze de combi zouden bellen en dat ik acht uur zou vastgehouden worden. Ik schrok enorm, tastte nog eens diep in mijn zakken en vond dan toch mijn paspoort”, zegt de man.

Sluikstorten

Groot was zijn verbazing toen begin februari een brief van de gemeente Blankenberge in zijn bus stak. Daarin meldde de ambtenaar die zich over de GAS-wetgeving buigt (gemeentelijke administratieve sancties, red.) dat hij zich schuldig had gemaakt aan sluikstorten. “Ik heb meteen verweer aangetekend. Een boete, voor wat hondenhaartjes op straat, menen ze dat nu? Alsof er geen grotere maatschappelijke problemen zijn. Bovendien stonden er leugens in. Zo hadden die politiemensen zich niet geïdentificeerd met hun dienstkaart. Ze zeiden mij dat dit ‘privé’ was. Maar zo kan iedereen zich voorstellen als politieagent. Voor je ’t weet, heb je met een oplichter te maken”, klinkt het.

Belachelijk

Nadat ze zijn verweer had ontvangen, besloot de GAS-ambtenaar om Patrick geen boete op te leggen. “Ik vind dit even onwaarschijnlijk en belachelijk als u. Deze vaststelling had simpelweg niet moeten gebeuren. En de manier waarop het gebeurde, met dergelijke dreigementen, was al helemaal overbodig”, schrijft de GAS-ambtenaar in haar antwoord. Een opluchting voor Patrick, die evenwel met een wrang gevoel blijft zitten. “Ik durf niet meer de straat op zonder te checken of ik mijn identiteitskaart wel bij heb. Constant houd ik mijn hondje in de gaten of we niets verkeerd aan het doen zijn. Leuk is anders”, zegt hij.

Elk zijn werk

De man diende ook klacht in bij de dienst Intern Toezicht van de politiezone Blankenberge-Zuienkerke. Korpschef Hans Quaghebeur verdedigt de aanpak van de politie. “Blijkbaar vloog er nogal wat haar rond op straat. Hondenhaar is afval en dus hebben onze vaststellers gemeend dit sluikstorten was. Dat is hun interpretatie”, zegt Quaghebeur. “Er is inderdaad een proces-verbaal opgesteld, dat is ons werk. De GAS-ambtenaar heeft beslist om geen boete op te leggen, dat is haar werk. Elk heeft in deze dus zijn werk gedaan”, besluit de korpschef.