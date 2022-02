Parket onderzoekt verdacht overlijden in woning voor begeleid wonen

De 38-jarige Kevin Vandevyver kwam in de nacht van dinsdag op woensdag om het leven in een woning voor begeleid wonen langs de Karnemelkstraat in Roeselare. Omdat het om een verdacht overlijden ging onderzoeken de politie en het parket de omstandigheden van het voorval. De smalle Karnemelkstraat bleef urenlang afgesloten voor het verkeer. Voorlopig is de doodsoorzaak nog niet gekend.

Een bewoner van de een woning voor begeleid wonen werd in de nacht van dinsdag op woensdag omstreeks 4.30 uur wakker door een hels kabaal in de omgeving van de trap en de rokersruimte. De man ging een kijkje nemen en vond daar het levensloze lichaam van de 38-jarige Kevin Vandevyver terug. Hij woont al meerdere jaren in het gebouw waar verschillende mensen begeleid wonen. Het slachtoffer lag beneden aan een korte trap die toegang biedt tot de rokersruimte. Hij was gewond aan zijn hoofd. De medebewoner sloeg onmiddellijk alarm. De hulpdiensten, waaronder een MUG-team, snelden onmiddellijk ter plaatse. Alle hulp kwam echter te laat. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

De politie snelde toe en ook het parket werd op de hoogte gebracht. Het parket ging onmiddellijk uit van een verdacht overlijden. De straat werd urenlang afgesloten voor alle verkeer. Een onderzoeksrechter en een wetsgeneesheer werden aangesteld en ook het labo kwam ter plaatse. Mannen in witte pakken zochten de exacte omstandigheden van het voorval uit. Er werd ook iemand opgepakt. “Het gaat om een bewoner van de woning die meegenomen werd voor verhoor”, aldus Tom Janssens, woordvoerder van het parket.

In de loop van de namiddag was het onderzoek ter plaatse volledig afgerond en werd de straat terug vrijgegeven. Dit tot grote vreugde van de bewoners die blij waren dat ze hun straat terug in en uit konden. “Er gebeuren hier regelmatig wel eens dingen. Wat er nu precies gebeurd is, weten we echter niet. Ik ben vandaag boodschappen gaan doen, maar moest dat door het onderzoek te voet doen”, aldus een bewoner. Ondertussen loopt het onderzoek naar de dood van de 38-jarige Roeselarenaar volop. “Er is een buurtonderzoek opgestart en er volgt nog een autopsie. Momenteel is het nog niet duidelijk wat de precieze doodsoorzaak is”, luidt het bij het parket.

Bij vzw Samenspel, dat mensen begeleidt met een psychische kwetsbaarheid is men in rouw na het overlijden van Kevin. “De overleden bewoner was een erg behulpzame en graag geziene persoon in de woning en bij de collega’s. Ons medeleven gaat in eerste uit naar hem en zijn familie”, aldus algemeen coördinator Pieter Verstraete. De voorziening stelt zich ter beschikking van het onderzoek en verleent maximaal haar medewerking. “We wachten de uitkomst van het onderzoek af en hopen dat dit snel duidelijkheid zal brengen. Ondertussen willen we vragen om de privacy van onze bewoners te respecteren gezien dit ook voor hen een ingrijpende gebeurtenis is.”