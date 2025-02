Papa (29) scheurt aan 180 kilometer per uur met twee kindjes in wagen: “En nog een politiewagen inhalen ook”

De Brugse politierechter veroordeelde vrijdagochtend een 29-jarige man tot een rijverbod van een maand en een geldboete voor het te snel rijden. De man reed met zijn wagen – waar ook twee kleine kinderen in zaten – het dubbele dan de toegestane snelheid. Bovendien haalde hij ook een politiewagen in én moesten de agenten stevig gas geven om de man bij te benen.

Een 29-jarige man werd op 27 maart 2024 in Damme betrapt op het rijden met een wel héél erg zware voet. De papa haalde die avond rond 22 uur met zijn wagen een politiewagen in, waarna de agenten 180 kilometer per uur moesten rijden om de wagen van de twintiger in te halen. En op die rijbaan in kwestie was slechts 90 kilometer per uur toegelaten.

Het gezin was naar eigen zeggen onderweg naar huis, want ook de vrouw en twee van de drie kinderen van de man waren aanwezig in de wagen. “Het was laat en ik wilde naar huis”, zegt de man zelf. “Het was avond en ik besefte niet dat ik zo snel reed.”

De politierechter was niet mals voor de man. “Dit is excessief”, sneerde de politierechter. “Dat is al te veel voor op een autosnelweg en daar reed je zelfs niet.” De man kreeg een geldboete van 800 euro opgelegd, waarvan de helft met uitstel. Daarnaast werd de twintiger veroordeeld tot een weekendrijverbod van een maand.