Opsporingsbericht: Poging tot ontvoering in Middelkerke

Op woensdag 26 januari 2022 omstreeks 19 uur stond een 14-jarig meisje aan de tramhalte “Sint Laureins” in Westende-bad. Terwijl ze stond te wachten, merkte ze een witte bestelwagen op. De bestuurder parkeerde de bestelwagen op de parking van het domein ‘Calidris’, stapte uit en wandelde naar het meisje.

Hij sprak haar aan in het Nederlands met een Engels accent. Hij stelde voor om haar naar huis te brengen. Toen ze niet op dit voorstel inging, nam de verdachte haar bij de arm en trok haar mee.

Op dat moment kwamen vijf jongeren uit de aanpalende duinen en boden hulp. Ze konden het meisje losmaken uit de greep van de man. Drie van deze jongeren klopten op de man en dreven hem terug naar zijn wagen. De twee andere ontfermden zich over het slachtoffer.

Het meisje is dan toch op de tram gestapt en naar huis gegaan, waar ze alles heeft verteld en de politie werd verwittigd.

De man is rond de 40 jaar oud en heeft een getaande huid. Hij droeg een zwarte broek met het logo van het merk Nike ter hoogte van de rechterbroekzak, een zwart mondmasker en een zwarte pet.

De jongeren waren onopvallend gekleed, maar het slachtoffer herinnert zich wel nog dat er één van de jongeren een witte pet droeg en een zwarte bodywarmer aan had. Ze spraken Nederlands.

Verdacht voertuig

Uit verder onderzoek is een getuige naar voor gekomen die op de avond van de feiten ook een verdacht voertuig meerdere keren heeft opgemerkt in de omgeving. De bestelwagen trok de aandacht van de getuige, omdat deze blonk als een spiegel. De getuige kon een robotfoto van de bestuurder laten opmaken. De man is 40 à 50 jaar oud en vermoedelijk 1m70 à 1m75 lang. Hij is gezet en heeft een getaande huidskleur. Hij was gladgeschoren, had kort zwart haar en droeg donkere kledij.

Het zou kunnen dat deze twee zaken helemaal los staan van elkaar, maar de onderzoekers willen niets uitsluiten. Indien er mensen zijn die de bestuurder menen te herkennen of de bestuurder herkent zichzelf, dan mogen zij contact opnemen met de speurders.