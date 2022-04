Opsporingsbericht: Gewapende man die nachtwinkel in Oostende overviel

Op woensdag 01 december 2021 omstreeks 20.10 uur kwam een man de nachtwinkel “Westside” binnen, gelegen in de Prof. Jozef Vercoulliestraat in Oostende. Hij haalde een vuurwapen uit de zak van zijn trui en richtte het onmiddellijk op de uitbaatster. Vervolgens stapte hij tot aan de toonbank en wees naar de kassa. Het enige wat hij zei was : ‘geld, geld’.

De uitbaatster deed alsof zij naar de kassa ging om het te geld te nemen, maar in plaats daarvan duwde ze met haar voet op de alarmknop. De vrouw trachtte zich te verdedigen, waarop de dader achter de toonbank kwam. Hij greep de uitbaatster bij de keel en duwde haar weg in de hoek. Uiteindelijk nam de dader zelf het geld (ongeveer 200 euro) uit de kassa, die al open stond. Het feit dat er tijdens de overval een heel luid alarm afging, bleek hem niet te deren. De dader vluchtte weg in de richting van de Dokter Verhaeghestraat.

De speurders zijn ook op zoek naar een getuige die vlak voor de overval een aankoop heeft gedaan. Het kan zijn dat deze vrouw de dader heeft gekruist en zo mogelijks belangrijke informatie heeft voor de onderzoekers.

De man is vermoedelijk rond de 25 jaar oud en spreekt Nederlands. Hij is zo’n 1m75 à 1m80 lang en struis gebouwd. Hij heeft een opvallende tatoeage op zijn linkerhand. Had zijn pistool vast in zijn rechter hand. Hij droeg een lichtkleurige trui met kap, een zwarte broek, zwarte schoenen met een witte zool en hij had een mondmasker op. Hij is te voet gekomen en eveneens te voet vertrokken.

De vrouw droeg die dag een donkere jas met een witte muts en een rode sjaal. Ze droeg donkere schoenen met een witte zool. Ze had een donker mondkapje op.

Wie informatie heeft over de zaak, kan de politie contacteren op het nummer 0800/30 300.