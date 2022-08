Opschudding in Sun Parks Oostduinkerke: rugzak met (nep)vuurwapen en mes gevonden

In Sun Parks Oostduinkerke aan Zee ontstond er afgelopen nacht even wat opschudding. Een nachtwaker trof er een rugzak aan met daarin een vuurwapen en een mes. De politie kwam ter plaatse, kon de eigenaar vinden, en nam de wapens in beslag.

Rond 2 uur belde de nachtwaker van Sun Parks in de Polderstraat in Oostduinkerke de politie op. De man had een achtergelaten rugzak gevonden. Toen de nachtwaker dichter ging kijken, zag hij dat er een vuurwapen en een mes in de rugzak stak. Daarop belde de man onmiddellijk de politie.

Paniek in het park ontstond er door het nachtelijke uur niet maar de situatie was wel bevreemdend. De politie snelde ter plaatse maar intussen had de eigenaar zich wel zelf gemeld bij de nachtwaker. Hij vertelde dat hij zijn rugzak vergeten was. Kort daarna kwam de politie ter plaatse en zij konden de eigenaar identificeren als een 18-jarige man. Het vuurwapen bleek om een alarmpistool te gaan.

“Het alarmpistool was echter een exacte replica van een GAP Kal 8mm”, meldt politiezone Westkust. “Gezien de eigenaar geen wettige reden had om het alarmpistool bij zich te hebben, werd dit wapen in beslag genomen. Ook het mes, een springmes met slot van het merk Kyn Line, werd in beslag genomen gezien de eigenaar ook geen geldige reden kon opgeven voor het bij zich dragen van een mes.”

De nodige pv’s werden opgesteld en mogelijk moet de man zich nog bij de rechter verantwoorden. (JH)