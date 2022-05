Opnieuw combi geramd in Menen, politie moet voertuig aan grens laten rijden

Zaterdagnacht kwam het tot een achtervolging van verschillende politievoertuigen en een wagen met Franse nummerplaten. Het voertuig kon ontkomen maar niet zonder dat er een politiecombi werd geramd. Een week geleden kwam het in de grensstad al tot een gelijkaardige situatie. “Werken in een politiezone aan de grens komt met extra uitdagingen en risico’s”, verklaarde commissaris Vannieuwenhuyse nadien.

Het was een bewogen weekend voor politiezone Grensleie. Zondag werden 2 drugskoeriers geïntercepteerd na een wilde achtervolging, die begon in Roeselare. Zaterdagnacht werden dan weer waanzinnige snelheden gehaald, tijdens een spectaculaire interventie.

“Een van onze ploegen merkte kort na 1 uur zaterdagnacht een verdacht voertuig op”, liet de commissaris optekenen. “Het voertuig, een Citroen met Franse nummerplaten, werd gezien op de Kortrijkse R8 en stoof er als een speer vandoor zodra ze onze collega’s in de smiezen hadden. Via de A19 reed het verdachte voertuig, met snelheden van meer dan 170 kilometer per uur, in de richting van de grens.”

Grens over

Meerdere eenheden werden opgeroepen om een barrage te vormen. Toch kon het voertuig Frankrijk binnen rijden. “Dergelijke scenario’s worden vooral gekenmerkt door snelheid”, horen we. “Onze ploegen waren een wegblokkade aan het opzetten ter hoogte van de rotonde aan de Palma. Toen één van onze collega’s een politiecombi dwars over de weg probeerde te plaatsen, dook de Citroen reeds op. Het voertuig ramde de combi en kon zo Frankrijk binnen rijden. We hadden geen enkele legitieme reden om de achtervolging verder te zetten op Frans grondgebied, dus konden we niet veel meer doen dan onze Franse collega’s te verwittigen. Het voertuig staat ondertussen internationaal geseind.”

Dat de achtervolging moest worden gestaakt is zuur, zowel voor de politiediensten als voor de inwoners van de grensstad. “Mensen denken vaak dat alles kan en mag omdat we van een Europa spreken. Toch zijn er nog steeds grenzen en wetten die gevolgd moeten worden”, verduidelijkt de commissaris. “Er is een strikte lijst van feiten waarvoor we de grens over mogen steken. Dan volgen we een voertuig totdat onze Franse collega’s het kunnen intercepteren. Het gaat hier steevast over zware feiten zoals bijvoorbeeld een overval. Een verdacht voertuig, dat niet aan een heterdaad kan worden gelinkt, maakt geen deel uit van die lijst dus stopt het verhaal voor ons aan de grens.”

Het aangereden politievoertuig moest met hevige averij worden getakeld. Het is voor de tweede keer in amper een week tijd dat een combi zware schade opliep na een achtervolging. “Werken in de grensstreek komt met de nodige uitdagingen en gevaren op politioneel gebied”, klonk het nog.