Oostendse politie moet twee keer verhitte gemoederen bedaren

De Oostendse politie moest maandag twee keer tussenbeide komen om verhitte discussies aan te pakken.

“Gisterennamiddag kregen onze diensten melding van een verkeersongeval waarbij de gemoederen verhit raakten”, laat de politie weten.

Op de Van Iseghemlaan gebeurde gisterennamiddag omstreeks 15 uur een verkeersongeval. Twee wagens raakten elkaar licht en hadden blikschade en wat schrammen. Bij het aan de kant zetten van de wagens en het uitstappen liep het mis. In de ene wagen zat een 44-jarige chauffeur met zijn 19-jarige dochter. In de andere wagen zat een 18-jarige chauffeur met twee passagiers. De partijen raakten er niet uit om het aanrijdingsformulier in te vullen en de politiediensten werden ter plaatste gevraagd.

“Bij onze aankomst dienden wij de beide partijen uit elkaar te halen om te bedaren. Om een nog ongekende reden raakte de discussie tussen beide partijen echter verhit. De 44-jarige chauffeur slaat de 18-jarige bestuurder uiteindelijk tegen de grond. De man dient te worden overgebracht naar het ziekenhuis. Verschillende andere ploegen komen ter plaatse om bijstand te bieden. Er wordt een proces-verbaal opgesteld voor het verkeersongeval en één voor slagen en verwondingen.”

‘s Avonds moest de politie ook tussenbeide komen aan de Wellingtonrenbaan voor een vechtpartij tussen jockeys.

“Onze diensten kwamen rond 19uur ter plaatse voor een vechtpartij waarbij ongeveer 20 personen betrokken waren. Er zouden moeilijkheden geweest zijn tussen twee groepen ‘jockeys’ die het oneens waren. Dat ontaardde in een vechtpartij waarbij een persoon gewond raakte en ter verzorging naar het ziekenhuis moest overgebracht worden. Enkele heethoofden werden buiten gezet en door onze diensten geïdentificeerd. De organisatie sloot de festiviteiten vroegtijdig af en zette de muziek stil. Een proces-verbaal voor slagen en verwondingen werd opgesteld.”