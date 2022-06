Oostendse politie heeft er een drukke dag op zitten: meer dan 100 meldingen, ruim 70 interventies

Er was de vermissing van het negenjarige Brusselse jongetje, gelukkig met goede afloop. Maar de lokale politie Oostende had meer om handen. Jammer genoeg raakte er ook een collega gewond.

Politie Oostende blikt terug op een bijzonder drukke dag. Tussen 10 en 18 uur liepen er bij de diensten meer dan honderd meldingen binnen, goed voor ruim zeventig interventies. “Ter vergelijking: op de eerste zaterdag van deze maand tussen dezelfde tijdstippen spreken we over ‘maar’ 66 meldingen en 45 interventies. In totaal noteren we acht verloren gelopen kinderen, telkens in verschillende situaties. In alle gevallen werden de kinderen met hun familie of groep herenigd.”

Pittige dag

Ook de nieuwe strandbuggy van de Oostendse politie werd al ingezet. Omstreeks 17 uur, toen de uittocht op gang kwam, kwam de politie ter plaatse in het treinstation om de ruime groep reizigers te kanaliseren. Alles verliep zonder grote moeilijkheden en de politie had alles goed onder controle. Ook het afhandelen van de grote verkeersstroom gebeurde, gezien de drukte, behoorlijk vlot.

“We mogen terugblikken op een pittige dag met tal van interventies die het beste van onze mensen eiste. Om zomer- en vakantiedagen als deze meester te kunnen, is een goeie voorbereiding op elk scenario essentieel. De goeie coördinatie tussen alle hulpdiensten wordt bij deze ook onderstreept, getuige de hereniging van een verloren gelopen kindje van negen jaar. Toch viel er een minpunt te noteren: een collega raakte gewond bij het vatten van een verdachte van een gauwdiefstal en is een tijdje werkonbekwaam”, zegt Timmy Van Assche van Politie Oostende.