Oostendse kapper die eigen zaak in brand stak leeft voorwaarden niet na en vliegt alsnog in de cel

Een 36-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank 37 maanden effectieve celstraf gekregen omdat hij zijn eigen kapsalon in brand stak. A.A. kreeg de straf eerst met uitstel opgelegd maar hij leefde zijn voorwaarden niet na.

In de nacht van 22 op 23 september 2019 zag een getuige hoe een man een ruit insloeg van een kapperszaak langs de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende. De vrouw verwittigde de politie en die snelde ter plaatse om de vermeende inbreker in de boeien te slaan.

Maar in de zaak troffen de agenten de kapper zelf aan. A.A. had zich vermomd met een pet en een zelfgemaakte pruik. Hij had ook handschoenen aan en in de zaak rook het naar brandversnellers. Er hing nog wat rook en er lagen bovendien twee zelfgemaakte molotovcocktails. A.A. bekende dat hij zijn kapsalon in brand wou steken om de verzekering op te lichten.

Volgens de verdediging lag een vete met een concurrent aan de basis van de feiten. “Mijn cliënt had schrik van die man en wou met het geld van de verzekering een nieuwe zaak opstarten in een andere stad”, pleitte advocaat Johan Platteau. “Maar hij bedacht zich en doofde zelf de vlammen.” De rechter gaf A.A. in juni vorig jaar nog een kans maar volgens de procureur verkwanselde hij die door niet op te dagen voor gesprekken met zijn justitieassistent. (AFr)