Onvervulde belofte om geen alcohol meer te drinken breekt automobilist zuur op: politierechter verklaart hem rij-ongeschikt

Een test waaruit bleek dat hij zoals hij beweerde geen alcohol meer dronk. Dat vroeg de Kortrijkse politierechter al sinds oktober aan een 41-jarige automobilist uit Kortrijk die tussen november 2022 en maart 2023 vluchtmisdrijf pleegde, met een auto rondreed die verzekerd noch gekeurd was en twee keer met alcohol achter het stuur geklist kon worden. Die test kwam er niet, met de nodige gevolgen…

Op 12 november 2022 reed Kim V. op het Lagaeplein in Heule (Kortrijk) tegen een zitbank. Hij bleek 3,2 promille alcohol in het bloed te hebben. Zijn auto was niet verzekerd en niet gekeurd. Het duurde amper twee maanden of V. liep op 7 januari 2023 opnieuw tegen de lamp. In Wevelgem reed hij nog altijd met een ongekeurd voertuig en had hij 2,53 promille alcohol in het bloed. Nog eens twee maanden later probeerde hij in Bissegem (Kortrijk) na een kop-staartaanrijding weg te vluchten.

De openbare aanklager vond al in oktober dat de maat vol was en vroeg de politierechter V. rij-ongeschikt te verklaren. “Hij heeft een moeilijke periode achter de rug gehad, met een faillissement en een echtscheiding”, probeerde advocate Sophie De Laere nog de bakens te verzetten. “Hij kreeg een depressie maar heeft zich ondertussen herpakt. Hij drinkt nog slechts sporadisch alcohol.” “Ik heb geen interesse meer in alcohol”, aldus de man zelf. Ik voel me heel goed zonder.” De politierechter wou V. nog wel een kans geven om dat te bewijzen, maar drie maanden later bleek uit het afgeleverde attest nog altijd geen nulwaarde.

“Ik heb wel eens twee dagen opnieuw alcohol gedronken”, moest V. toegeven. “Maar ik ben zelfs bereid nooit meer alcohol te drinken.” “Zweer geen dure eden”, reageerde de politierechter meteen. Ze beraadde zich nog even over haar uitspraak maar vond uiteindelijk dat V. kansen genoeg heeft gekregen. Ze verklaarde hem rij-ongeschikt. Dat betekent dat hij voor minstens 6 maanden niet meer met een gemotoriseerd voertuig mag rijden. Eigenlijk is dat geen straf, maar een veiligheidsmaatregel die onmiddellijk in werking treedt. Pas nadat hij zal kunnen aantonen dat hij 6 maanden drugsvrij is, kan hij opnieuw vragen rijgeschikt te worden verklaard.

Ook dat is een beoordeling die dan aan de politierechter, op basis van resultaten van regelmatige bloed- en urinetesten, moet worden voorgelegd. Daarbovenop moet hij ook een boete van 540 euro betalen, kreeg hij nog eens 7,5 maanden rijverbod en moet hij opnieuw slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven als hij ooit zijn rijbewijs wil terugkrijgen. (LSi)