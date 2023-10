Onderzoek nadat Pool (41) in coma ligt op straat in Diksmuide

De politie en het parket onderzoeken de omstandigheden van een zware val van een 41-jarige Pool in Diksmuide. De man werd afgelopen weekend levenloos aangetroffen op de openbare weg maar het is niet duidelijk wat hem overkwam. Hij ligt in coma in het ziekenhuis, waar hij hersendood werd verklaard. Mogelijk viel hij nadat hij teveel alcohol had gedronken, en daarom wordt ook onderzocht in welke cafés of nachtwinkel de man was geweest en of hij daar teveel alcohol kreeg.

De hulpdiensten werden in de nacht van zaterdag op zondag rond 1.40 uur gebeld omdat een man bewusteloos op de openbare weg lag in de Kaaskerkestraat in Diksmuide. De man bevond zich op de weg net over de Hogebrug aan de Ijzertoren. Een passant die hem vond op of net naast de openbare weg belde onmiddellijk de hulpdiensten. Zowel de politie als een ambulance en MUG-dienst snelden ter plaatse. De man bleek evenwel niet wakker te krijgen maar leefde wel nog. Hij werd in uiterst kritieke toestand en in coma overgebracht naar het ziekenhuis. Daar werd hij korte tijd later hersendood verklaard. De man kon snel geïdentificeerd worden als een 41-jarige Pool die wat verder in de straat woont met andere Polen. Een van zijn makkers kwam ook snel ter plaatse.

Te veel alcohol

Wat er met de man gebeurde was een raadsel. Op het eerste zicht had hij slechts lichte verwondingen aan het hoofd waardoor hij wellicht niet aangereden werd. Maar die piste werd ook niet uitgesloten. Uit het onderzoek bleek dat de man teveel alcohol gedronken had. Wellicht is hij in die omstandigheden ten val gekomen op de openbare weg en kwam hij slecht op zijn hoofd neer. Dat wordt nog steeds onderzocht. Het parket en de politie zijn een onderzoek geopend en daarbij zal worden gereconstrueerd waar de man die avond was geweest. Volgens zijn vriend was hij redelijk zwaar uitgegaan. Er zal ook onderzocht worden waar de man als laatste vertrok: in een nachtwinkel of café. In dat geval zal nagegaan worden of hij toen al zwaar dronken was en of er sprake kan zijn van schuldig verzuim van een van de uitbaters toen de Pool dronken vertrok en of hij toen nog alcohol geserveerd kreeg. (JH)