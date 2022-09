Onderhandeling over fusie politiezones Maldegem en Aalter kunnen starten

In de loop van volgend jaar komt er een fusie tussen de politiezones Maldegem en Aalter. Een belangrijk deel van het personeel van Maldegem zal naar Aalter verhuizen.

Burgemeester Koenraad De Ceuninck schetste voor de stemming over het protocol de inhoud ervan en het verloop van de overgang van samenwerking naar fusie. Hij benadrukte dat de beide zones onderhandeld hebben op grond van gelijkheid.

Te duur

De oppositiepartijen Open VLD en De Merlaan stemden tegen het fusieprotocol. “Onze politiezone is groot genoeg om verder alleen te blijven bestaan. Daarbij wordt de fusie voor onze gemeente een zware financiële dobber. Tegen 2026 zal de fusie ons meer de 2,5 miljoen euro hebben gekost. Wij zullen ook moeten bijdragen in de kosten van de nieuwbouw van het politiehuis in Aalter dat reeds in Aalter werd goedgekeurd. Maldegem zal ook niet veel te zeggen hebben in grotere politiezone. Onze gemeente zal ondervertegenwoordigd zijn in zowel in het politiecollege als in de politieraad waarvan de burgemeester van Aalter de voorzitter wordt. Een deel van onze politiezone zal in de nabije toekomst moeten verhuizen naar Aalter. Zolang het nog te bouwen nieuw politiehuis in Aalter niet klaar is zullen ze ondergebracht worden bij hun collega’s van Aalter in het afstandsgebouw in de Stationsstraat”, merkte Henk Deprest in zijn laatste raadszitting als fractievoorzitter van Open VLD op. Ook zijn fractiegenoot Wim Swyngedouw drong erop aan om de fusie met Aalter af te blazen.

Reactie

Burgemeester De Ceuninck begreep de reactie van oppositielid Swyngedouw niet. “Je bent tegen een fusie met Aalter maar de afgelopen jaren heeft jouw burgemeester gesprekken gevoerd met andere politiezones uit de regio om tot een samenwerking, lees fusie te komen”, reageerde de burgemeester. “Dat wij de komende jaren zwaar moeten investeren in de politie komt omdat wij er dat de afgelopen jaren te weinig in hebben geïnvesteerd. Die investeringen moeten gezien worden als een inhaalmanoeuvre. Wij hebben nu zelf de stap naar een fusie tussen de twee korpsen gezet omdat wij er zeker van zijn dat wij dat nu zelf kunnen regelen maar in de toekomst fusies zullen opgedrongen worden door de regering”, gaf de burgemeester nog mee. (LV)